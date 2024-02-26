Кулеба просит Европу запретить экспорт боеприпасов кому-либо, кроме Украины

В связи с острой нехваткой боеприпасов в украинской армии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из европейских стран в другие страны, кроме Украины.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину.

Реклама:

Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы".

Детали: Глава МИД сказал, что акцентирует на недостатке боеприпасов в разговорах с партнерами: "Я жалуюсь на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами. Они все об этом знают и допустили ошибки, которые признают".

"Они все об этом знают и допустили ошибки, которые признают. Они слишком поздно решили наращивать собственное производство, подписывать долгосрочные контракты и вводить в эксплуатацию новые производственные линии. К сожалению, мы сейчас расплачиваемся за эти ошибки", – пояснил Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ

Он также заявил о работе над тем, чтобы боеприпасы, которые сейчас закупаются европейскими государствами в третьих странах, стали доступными для Украины.

Этому предшествовало: Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в разговоре с Кулебой пообещал до конца марта поставить Украине почти 170 тысяч снарядов.

В марте 2023 года ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине миллиона боеприпасов через год, но не достиг этой цели. По состоянию на сейчас ЕС предоставил 355 тысяч снарядов, а до конца года планируется предоставить 1 155 000.

Ранее на этой неделе топ-дипломат ЕС в письме главам МИД и Минобороны государств-членов призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину снарядами.