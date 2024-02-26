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Прем’єр Болгарії приїхав до Києва

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 09:56
Прем’єр Болгарії приїхав до Києва
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Фото з Х болгарського уряду

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков прибув 26 лютого з неанонсованим з візитом в Україну.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що болгарська делегація прибула до Києва потягом.

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Дослівно болгарський уряд: "Болгарія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Деталі: У складі болгарської делегації − міністри юстиції, навколишнього середовища та енергетики – Атанас Славов, Юліян Попов та Румен Радев, заступники міністрів оборони та закордонних справ Станімір Георгієв та Тихомир Стойчев, а також глава Збройних сил, адмірал Еміл Ефтімов.

Деталі візиту не розкривають. 

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Передісторія:

  • Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів.
  • Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затримується через питання щодо покриття витрат на транспортування.

Теми: БолгаріяКиївдипломатичні відносини
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