Прем’єр Болгарії приїхав до Києва
Понеділок, 26 лютого 2024, 09:56
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков прибув 26 лютого з неанонсованим з візитом в Україну.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Зазначається, що болгарська делегація прибула до Києва потягом.
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Дослівно болгарський уряд: "Болгарія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Деталі: У складі болгарської делегації − міністри юстиції, навколишнього середовища та енергетики – Атанас Славов, Юліян Попов та Румен Радев, заступники міністрів оборони та закордонних справ Станімір Георгієв та Тихомир Стойчев, а також глава Збройних сил, адмірал Еміл Ефтімов.
Деталі візиту не розкривають.
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Передісторія:
- Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів.
- Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затримується через питання щодо покриття витрат на транспортування.