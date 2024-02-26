Премьер Болгарии приехал в Киев

Премьер-министр Болгарии Николай Денков прибыл 26 февраля с неанонсированным с визитом в Украину.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что болгарская делегация прибыла в Киев поездом.

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Дословно болгарское правительство: "Болгария поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

Детали: В составе болгарской делегации − министры юстиции, окружающей среды и энергетики − Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Вооруженных сил, адмирал Эмил Ефтимов.

Детали визита не раскрывают.

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