Премьер Болгарии приехал в Киев
Понедельник, 26 февраля 2024, 09:56
Премьер-министр Болгарии Николай Денков прибыл 26 февраля с неанонсированным с визитом в Украину.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Отмечается, что болгарская делегация прибыла в Киев поездом.
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Дословно болгарское правительство: "Болгария поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".
Детали: В составе болгарской делегации − министры юстиции, окружающей среды и энергетики − Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Вооруженных сил, адмирал Эмил Ефтимов.
Детали визита не раскрывают.
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Предыстория:
- Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров.
- Однако поставка обещанных бронетранспортеров задерживается из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.