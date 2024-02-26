Макрон прийме в Парижі два десятки союзників України: готують "ривок підтримки"

У Парижі за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона 26 лютого зберуться близько двадцяти глав держав і урядів, щоб підштовхнути підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: На зустрічі у Єлисейському палаці буде присутня переважна більшість європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда, а також прем’єр-міністри близько 15 країн ЄС.

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Також у ній візьмуть участь представники США та Канади і глава британської дипломатії Девід Кемерон.

Очікується, що в режимі відеоконференції виступить президент Володимир Зеленський.

Видання підкреслює, що переговори в Парижі пройдуть у той час, коли американська підтримка все ще заблокована в Конгресі. Тож Макрон закличе Європу до "колективного ривка" проти Росії, відзначає видання.

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Також під час зустрічі планують обговорити зростання кількості кібер- та інформаційних атак з боку РФ.

У Єлисейському палаці підкреслили, що метою переговорів є "мобілізація і вивчення всіх засобів ефективної підтримки України".

"Йдеться про те, щоб… підтвердити, що ми не втомилися, і що ми сповнені рішучості перемогти російську агресію. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал Путіну, що він не переможе в Україні", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що хоч нових оголошень про надання допомоги не планують, учасники зустрічі шукатимуть шляхи, як "діяти краще і рішучіше", в той час як Київ заявив у неділю, що половина обіцяної західної зброї надходить із запізненням.

А президент Володимир Зеленський 25 лютого анонсував візит президента Емманюеля Макрона до України незабаром та нові деталі французької підтримки.