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Макрон примет в Париже два десятка союзников Украины: готовят "рывок поддержки"

"Европейская правда", Михаил ТкачПонедельник, 26 февраля 2024, 10:57
Макрон примет в Париже два десятка союзников Украины: готовят рывок поддержки
Президенты Польши Анджей Дуда и Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото GettyImages

В Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона 26 февраля соберутся около двадцати глав государств и правительств, чтобы подтолкнуть поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: На встрече в Елисейском дворце будет присутствовать подавляющее большинство европейских лидеров, в частности канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Дуда, а также премьер-министры около 15 стран ЕС.

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Также в ней примут участие представители США и Канады и глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон.

Ожидается, что в режиме видеоконференции выступит президент Владимир Зеленский.

Издание подчеркивает, что переговоры в Париже пройдут в то время, когда американская поддержка все еще заблокирована в Конгрессе. Поэтому Макрон призовет Европу к "коллективному рывку" против России, отмечает издание.

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Также во время встречи планируют обсудить рост количества кибер- и информационных атак со стороны РФ.

В Елисейском дворце подчеркнули, что целью переговоров является "мобилизация и изучение всех средств эффективной поддержки Украины".

"Речь идет о том, чтобы... подтвердить, что мы не устали, и что мы полны решимости победить российскую агрессию. Мы хотим послать четкий сигнал Путину, что он не победит в Украине", − говорится в сообщении.

Сообщается, что хоть новых объявлений о предоставлении помощи не планируют, участники встречи будут искать пути, как "действовать лучше и решительнее", в то время как Киев заявил в воскресенье, что половина обещанного западного оружия поступает с опозданием.

А президент Владимир Зеленский 25 февраля анонсировал визит президента Эмманюэля Макрона в Украину вскоре и новые детали французской поддержки.

Темы: МакронЕвропапомощь Украине
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