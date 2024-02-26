Сирський та Умєров на передовій обговорили подальші кроки для захисту військ від дронів та КАБів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров побували на командних пунктах в районі бойових дій, де обговорили захист військ від дронів та ударів з повітря КАБами.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.

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Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту".

Деталі: За словами Сирського, під час спілкування з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях він в черговий раз звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя військових.

Головнокомандувач зазначив, що задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень. Про які саме рішення йдеться, Сирський не уточнив.

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Також Сирський та Умєров вручили нагороди кращим воїнам за мужність та героїзм, проявлені ними в боях на Авдіївському, Лиманському, Бахмутському та інших напрямках.