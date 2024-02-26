Сырский и Умеров на передовой обсудили дальнейшие шаги для защиты войск от дронов и КАБов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров побывали на командных пунктах в районе боевых действий, где обсудили защиту войск от дронов и ударов с воздуха КАБами.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: "Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля.

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Во время визита мы подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта".

Детали: По словам Сирского, во время общения с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах он в очередной раз обратил внимание на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизни военных.

Главнокомандующий отметил, что для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений. О каких именно решениях идет речь, Сырский не уточнил.

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Также Сырский и Умеров вручили награды лучшим воинам за мужество и героизм, проявленные ими в боях на Авдеевском, Лиманском, Бахмутском и других направлениях.