Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польські перевізники хочуть 1 березня поновити протести на кордоні з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 11:56
Польські перевізники хочуть 1 березня поновити протести на кордоні з Україною
Фото: Getty Images

Польські перевізники планують 1 березня відновити протести на кордоні з Україною, що були призупинені у січні, хочуть запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: За інформацією, перевізники з Люблінщини та Підкарпаття знову хочуть заблокувати переходи в Гребенному, Дорогуську та Корчовій. Можливо, протест торкнеться і під’їзду до прикордонного переходу в Медиці.

Реклама:

Минулого тижня міністр інфраструктури Даріуш Клімчак запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників. "Всі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа", – сказав він.

Тим часом транспортна галузь заявляє, що чекає на конкретні законодавчі акти.

"Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проєкт закону, який посилить перевірки українських перевізників, минули тижні – у нас немає проєкту", – прокоментував Мацей Вронський, президент Асоціації транспорту та логістики Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, перевізники все ще протестують, але неофіційно.

"Цих людей ми бачимо на протестах фермерів. Для мене це також абсолютно несерйозно, ми повинні дати можливість урядовому управлінню реалізувати пункти угоди, укладеної в січні. Я проти посилення протестів, я проти блокування доріг, я за вирішення проблем конкретних громад" – зазначив Вронський.  

Сигнали фермерів і перевізників свідчать про те, що якщо до четверга в цьому питанні нічого не відбудеться, то масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки зрости.

Передісторія:

  • У січні перевізники, які блокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, за угодою з урядом Польщі вирішили призупинити свій протест до 1 березня, щоб дати час урядовцям напрацювати вирішення їхніх вимог.
  • Перевізники хочуть запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових

Читайте погляд з Польщі на антиукраїнські протести перевізників на кордоні і про те, за яких умов блокада може завершитися

Теми: УкраїнаПольщакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
Україна
Війна. Велика та мала
У Польщі кажуть, що далекі від угоди з Україною щодо імпорту аграрної продукції
Економічні новини 23 лютого: Польща хоче ввести обмеження на українські продукти
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: