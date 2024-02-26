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Польские перевозчики хотят 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 11:56
Польские перевозчики хотят 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной
Фото: Getty Images

Польские перевозчики планируют 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной, которые были приостановлены в январе, хотят введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: По информации, перевозчики из Люблинщины и Подкарпатья снова хотят заблокировать переходы в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Возможно, протест коснется и подъезда к пограничному переходу в Медыке.

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На прошлой неделе министр инфраструктуры Дариуш Климчак заверил, что помнит о требованиях перевозчиков. "Все они реализуются, проблема аграриев и перевозчиков чрезвычайно похожа", - сказал он.

Между тем транспортная отрасль заявляет, что ждет конкретных законодательных актов.

"Мы получили сообщение от Министерства инфраструктуры, что будет представлен проект закона, который усилит проверки украинских перевозчиков, прошли недели – у нас нет проекта", – прокомментировал Мацей Вронский, президент Ассоциации транспорта и логистики Польши.

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По его словам, перевозчики все еще протестуют, но неофициально.

"Этих людей мы видим на протестах фермеров. Для меня это также абсолютно несерьезно, мы должны дать возможность правительственному управлению реализовать пункты соглашения, заключенного в январе. Я против усиления протестов, я против блокирования дорог, я за решение проблем конкретных общин", – отметил Вронский.

Сигналы фермеров и перевозчиков свидетельствуют о том, что если до четверга в этом вопросе ничего не произойдет, то масштаб и количество протестов на границе с Украиной может только возрасти.

Предистория:

  • В январе перевозчики, которые блокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, по соглашению с правительством Польши решили приостановить свой протест до 1 марта, чтобы дать время чиновникам наработать решение их требований.
  • Перевозчики хотят введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.

Читайте взгляд из Польши на антиукраинские протесты перевозчиков на границе и о том, при каких условиях блокада может завершиться

Темы: УкраинаПольшаграница
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