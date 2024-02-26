Росіяни підтягують війська до Куп’янська, ЗСУ зайняли потужні укріплення – Євлаш

Російські окупаційні війська на Харківському напрямку зосередили свої сили на просуванні до Куп’янська, своєю чергою українські Сили оборони збудували лінію оборони на Лимано-Куп'янському напрямку, зайняли потужні укріплення.

Джерело: начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Якщо ми говоримо саме про Харківський напрямок, то так, дійсно, там дійсно для ворога основним населеним пунктом залишається Куп’янськ, куди він продовжує підтягувати всі свої сили, резерви. І на цьому напрямку у нього досить багато різної техніки та особового складу.

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Крім того, і зі сторони РФ вони зараз укріплюють лінію оборони, лінію кордону, туди підтягнули підрозділи Росгвардії. Але звичайно, що не для наступальних дій, а більше для унеможливлення прориву. Як ми пам'ятаємо, минулого року були і РДК, й інші, тому вони перестраховуються і зараз значно намагаються посилити цей кордон. Крім того, дуже сильно зараз застосовують КАБи, свої Су-34, Су-35".

Деталі: За словами Євлаша, ситуація дуже складна: противник, не шкодуючи, застосовує свою техніку, піхоту "Шторм Z", "Шторм V", мотострілецькі підрозділи, десантні полки, танки.

Російські окупанти поповнюють свої підрозділи за рахунок резервів та мобілізованих.

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Також речник "Хортиці" зауважив, що, якщо на якомусь напрямку відсутні бойові зіткнення, це не означає, що противник там не веде війну. Цей час він використовує для перегрупування військ.

Водночас ворог часто вдається до ІПСО, під час якого погрожує швидким наступом та знищенням Сил оборони.

"Ми зайняли досить потужні укріплення, збудували лінію оборони на Лимано-Куп'янському напрямку поблизу Куп'янська, бетонні також є ДОТи, обладнано дуже багато інженерних споруд. Крім того, вміло використовуються особливості місцевості", - розповів речник, додавши, що ворог порушує міжнародні конвенції, переодягається в форму ЗСУ, використовує також багі для пересування до своїх позицій.

Пряма мова: "Зараз у них тактика мобільних груп, якими вони доправляються до фронту. Оскільки зараз дуже погана погода, і по полю просуватись складно, тому вони використовують для доставки саме штурмових підрозділів такі транспортні засоби (багі). За ними вже йдуть групи закріплення. Але, звичайно, наші артилеристи навіть при дефіциті боєприпасів показують свою майстерність і знищують окупантів і на Бахмутському, і на Куп'янському напрямках".