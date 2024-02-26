Россияне подтягивают войска к Купянску, ВСУ заняли мощные укрепления – Евлаш

Российские оккупационные войска на Харьковском направлении сосредоточили свои силы на продвижении к Купянску, в свою очередь украинские Силы обороны построили линию обороны на Лимано-Купянском направлении, заняли мощные укрепления.

Источник: начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если мы говорим именно о Харьковском направлении, то да, действительно, там действительно для врага основным населенным пунктом остается Купянск, куда он продолжает подтягивать все свои силы, резервы. И на этом направлении у него достаточно много различной техники и личного состава.

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Кроме того, и со стороны РФ они сейчас укрепляют линию обороны, линию границы, туда подтянули подразделения Росгвардии. Но конечно, не для наступательных действий, а больше для предотвращения прорыва. Как мы помним, в прошлом году были и РДК, и другие, поэтому они перестраховываются и сейчас значительно пытаются усилить эту границу. Кроме того, очень сильно сейчас применяют КАБы, свои Су-34, Су-35".

Детали: По словам Евлаша, ситуация очень сложная: противник, не жалея, применяет свою технику, пехоту "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые подразделения, десантные полки, танки.

Российские оккупанты пополняют свои подразделения за счет резервов и мобилизованных.

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Также спикер "Хортицы" отметил, что, если на каком-то направлении отсутствуют боевые столкновения, это не значит, что противник там не ведет войну. Это время он использует для перегруппировки войск.

В то же время враг часто прибегает к ИПСО, во время которого угрожает быстрым наступлением и уничтожением Сил обороны.

"Мы заняли достаточно мощные укрепления, построили линию обороны на Лимано-Купянском направлении вблизи Купянска, бетонные также есть ДОТы, оборудовано очень много инженерных сооружений. Кроме того, умело используются особенности местности", - рассказал спикер, добавив, что враг нарушает международные конвенции, переодевается в форму ВСУ, использует также багги для передвижения к своим позициям.

Прямая речь: "Сейчас у них тактика мобильных групп, которыми они доставляются к фронту. Поскольку сейчас очень плохая погода, и по полю продвигаться сложно, поэтому они используют для доставки именно штурмовых подразделений такие транспортные средства (багги). За ними уже идут группы закрепления. Но, конечно, наши артиллеристы даже при дефиците боеприпасов показывают свое мастерство и уничтожают оккупантов и на Бахмутском, и на Купянском направлениях".