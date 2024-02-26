Президент Чехії дозволив 20 чехам приєднатися до ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел дав дозвіл приєднатися до Збройних сил України 20 чеським громадянам.

Джерело: Czech Radio, "Європейська правда"

Деталі: Ще 56 заявок Павел відхилив на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ.

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За словами глави Чехії, причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів поставленим критеріям.

Без дозволу президента служба в іноземних збройних силах для чехів заборонена законом.

Попередник нинішнього президента Мілош Земан видав із 24 лютого 2022 року громадянам країни 132 дозволи приєднатися до ЗСУ.

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Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Чехії вирішила не притягувати до кримінальної відповідальності громадян, який їдуть воювати в Україну проти РФ.