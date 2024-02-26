Президент Чехии разрешил 20 чехам присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Петр Павел дал разрешение присоединиться к Вооруженным силам Украины 20 чешским гражданам.

Источник: Czech Radio, "Европейская правда"

Детали: Еще 56 заявок Павел отклонил на основании рекомендаций министерств обороны и внутренних дел.

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По словам главы Чехии, причиной отклонения заявлений о допуске к службе в ВСУ стало несоответствие претендентов поставленным критериям.

Без разрешения президента служба в иностранных вооруженных силах для чехов запрещена законом.

Предшественник нынешнего президента Милош Земан выдал с 24 февраля 2022 года гражданам страны 132 разрешения присоединиться к ВСУ.

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Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину власти Чехии решили не привлекать к уголовной ответственности граждан, которые едут воевать в Украину против РФ.