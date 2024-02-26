Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нова ІПсО росіян: етнічні угорці отримують повідомлення "Геть з України"

Олена РощінаПонеділок, 26 лютого 2024, 14:41
Нова ІПсО росіян: етнічні угорці отримують повідомлення Геть з України
Етнічні угорці отримують смс "Мадяри, геть з України" – це російська операція, ЦПД

Центр протидії дезінформації застеріг щодо чергової інформаційно-психологічної операції з погрозами етнічним угорцям і закликами до них покинути Україну. 

Джерело: Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України

Дослівно ЦПД: "На номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України". Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів", але з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини і Киргизстану. 

Реклама:

Центр повідомляє, що такі повідомлення – це чергова російська ІПсО, яка має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів", щоб спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями". 

Деталі: ЦПД наголошує, що українська сила – це єдність народу, тому Росія прагне розколоти українське суспільство.

Центр протидії дезінформації закликає при отриманні таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: дезінформаціянацменшиниРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
дезінформація
Ворог поширює фейки про "торгівлю органами українських військових"
Ворог поширює фейк про "розстріл цивільних спецпризначенцями ГУР"
Спецслужби РФ створили мережу фейкових акаунтів Сирського – ЦПД
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: