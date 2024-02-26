Нова ІПсО росіян: етнічні угорці отримують повідомлення "Геть з України"
Центр протидії дезінформації застеріг щодо чергової інформаційно-психологічної операції з погрозами етнічним угорцям і закликами до них покинути Україну.
Джерело: Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України
Дослівно ЦПД: "На номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України". Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів", але з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини і Киргизстану.
Центр повідомляє, що такі повідомлення – це чергова російська ІПсО, яка має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів", щоб спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями".
Деталі: ЦПД наголошує, що українська сила – це єдність народу, тому Росія прагне розколоти українське суспільство.
Центр протидії дезінформації закликає при отриманні таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.