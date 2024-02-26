Нова ІПсО росіян: етнічні угорці отримують повідомлення "Геть з України"

Етнічні угорці отримують смс "Мадяри, геть з України" – це російська операція, ЦПД

Центр протидії дезінформації застеріг щодо чергової інформаційно-психологічної операції з погрозами етнічним угорцям і закликами до них покинути Україну.

Джерело: Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України

Дослівно ЦПД: "На номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України". Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів", але з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини і Киргизстану.

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Центр повідомляє, що такі повідомлення – це чергова російська ІПсО, яка має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів", щоб спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями".

Деталі: ЦПД наголошує, що українська сила – це єдність народу, тому Росія прагне розколоти українське суспільство.

Центр протидії дезінформації закликає при отриманні таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.