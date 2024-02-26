Новая ИПсО россиян: этнические венгры получают сообщения "Прочь из Украины"

Этнические венгры получают смс "Мадьяры, вон из Украины" - это российская операция, ЦПД

Центр противодействия дезинформации предостерег об очередной информационно-психологической операции с угрозами этническим венграм и призывами к ним покинуть Украину.

Источник: Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины

Дословно ЦПД: "На номера телефонов украинских этнических венгров начали приходить сообщения на венгерском языке с призывами убираться "прочь из Украины". Сообщения поступают якобы от "украинских националистов", но с аккаунтов с кодами мобильных операторов Казахстана, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана.

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Центр сообщает, что такие сообщения – это очередная российская ИПСО, которая имеет целью создать видимость угроз в адрес венгров Украины со стороны "украинских националистов", чтобы спровоцировать межэтническую вражду между украинцами и венграми".

Детали: ЦПД отмечает, что украинская сила – это единство народа, поэтому Россия стремится расколоть украинское общество.

Центр противодействия дезинформации призывает при получении таких сообщений блокировать контакт, с которого было отправлено смс, и обратиться в Киберполицию.