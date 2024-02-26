Украинцы в оккупации смогут получить временное удостоверение гражданина Украины по обращению родственников

Украинцы на временно оккупированных территориях смогут оформить временное удостоверение гражданина Украины по заявлению членов семьи или законных представителей.

Источник: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

Исправлено: Ранее в заголовке новости указывалось о временном гражданстве Украины.

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Дословно: "Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит оформлять украинцам на ВОТ временное удостоверение гражданина Украины через членов семьи или законных представителей. То есть речь идет об оформлении документа без присутствия самого лица, которое находится на ВОТ. Но член семьи или законный представитель, который обращается за документом от имени человека на ВОТ, должен находиться на подконтрольной территории".

Детали: Подать заявление на оформление документа для близких могут:

одного из родителей (усыновителей);

опекунов, попечителей или других законных представителей;

одного из супругов;

совершеннолетних ребенка или внука/внука;

родного (полнородного, неполнородного) брата/сестры;

официального обращения Минреинтеграции.

Оформление временного удостоверения гражданина Украины возможно для таких лиц:

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потерявших паспорт гражданина Украины, но в отношении которых содержится информация об оформлении паспорта (в том числе заграничного) в Едином государственном демографическом реестре или в ведомственной системе ГМС;

для лиц до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.

Временное удостоверение гражданина Украины будут изготавливать бесплатно за 15 рабочих дней со дня, когда подали заявление-анкету.





