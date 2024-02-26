Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы в оккупации смогут получить временное удостоверение гражданина Украины по обращению родственников

"Украинская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 15:35
Украинцы в оккупации смогут получить временное удостоверение гражданина Украины по обращению родственников
Фото: из открытых источников

Украинцы на временно оккупированных территориях смогут оформить временное удостоверение гражданина Украины по заявлению членов семьи или законных представителей.

Источник: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

Исправлено: Ранее в заголовке новости указывалось о временном гражданстве Украины.

Реклама:

Дословно: "Правительство приняло экспериментальный проект, который позволит оформлять украинцам на ВОТ временное удостоверение гражданина Украины через членов семьи или законных представителей. То есть речь идет об оформлении документа без присутствия самого лица, которое находится на ВОТ. Но член семьи или законный представитель, который обращается за документом от имени человека на ВОТ, должен находиться на подконтрольной территории".

Детали: Подать заявление на оформление документа для близких могут:

  • одного из родителей (усыновителей);
  • опекунов, попечителей или других законных представителей;
  • одного из супругов;
  • совершеннолетних ребенка или внука/внука;
  • родного (полнородного, неполнородного) брата/сестры;
  • официального обращения Минреинтеграции.

Оформление временного удостоверения гражданина Украины возможно для таких лиц:

ВИДЕО ДНЯ
  • потерявших паспорт гражданина Украины, но в отношении которых содержится информация об оформлении паспорта (в том числе заграничного) в Едином государственном демографическом реестре или в ведомственной системе ГМС;
  • для лиц до 18 лет, в отношении которых отсутствует информация в Реестре или в ведомственной системе ГМС.

Временное удостоверение гражданина Украины будут изготавливать бесплатно за 15 рабочих дней со дня, когда подали заявление-анкету.



Темы: оккупацияМВОТ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
оккупация
ВСУ вышли из Ласточкино, держат оборону на новом рубеже − ОСУВ "Таврия"
"Крым превращается в военный госпиталь". Как большая война изменила оккупированный полуостров
На оккупированных территориях Россия уже начала "досрочное голосование"
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: