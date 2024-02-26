Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив , що після поїздки до Латинської Америки зробив висновок, що Росію люблять, хоч Захід і відвернувся від його країни.

Джерело: виступ Лаврова у Московському держінституті міжнародних відносин

Пряма мова Лаврова: "Поїздка до Латинської Америки підтвердила, що Росію люблять, Росію хочуть бачити якомога частіше на найрізноманітніших заходах. І до нас хочуть приїздити з задоволенням на найрізноманітніші заходи, і по урядовій, і по неофіційній, у тому числі, освітній лінії".

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Деталі: У той же час очільник МЗС країни-агресора поскаржився, що Захід відвернувся від Росії.

"Але наша країна самою своєю географією, самою своєю історією, культурою, традицією, завжди відкрита до чесної співпраці з усіма тими народами, які знаходяться навколо наших кордонів, але не тільки. З будь-якою іншою країною світу", - спробував переконувати Лавров.