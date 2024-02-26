Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после поездки в Латинскую Америку сделал вывод, что Россию любят, хоть Запад и отвернулся от его страны.

Источник: выступление Лаврова в Московском госинституте международных отношений

Прямая речь Лаврова: "Поездка в Латинскую Америку подтвердила, что Россию любят, Россию хотят видеть как можно чаще на самых разнообразных мероприятиях. И к нам хотят приезжать с удовольствием на самые разные мероприятия, и по правительственной, и по неофициальной, в том числе, образовательной линии".

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Детали: В то же время глава МИД страны-агрессора пожаловался, что Запад отвернулся от России.

"Но наша страна самой своей географией, сомой своей историей, культурой, традицией, всегда открыта к честному сотрудничеству со всеми теми народами, которые находятся вокруг наших границ, но не только. С любой другой страной мира", - попытался убеждать Лавров.