СБУ викрила в’язня, який за гроші обіцяв повернути з полону військових

На Житомирщині Служба Безпеки України викрила в’язня виправної установи, який за гроші обіцяв родичам знайти та повернути українських військових, котрі перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Дослівно СБУ: "Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких – бійців ЗСУ, що потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій.

Реклама:

Потім фігурант телефонував родинам українських захисників та за гроші обіцяв знайти і повернути їх додому. Під час таких розмов в’язень представлявся учасником "пошукової групи" і вихвалявся "потрібними" зв’язками".

Деталі: За даними слідства, вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тисяч гривень. Сума залежала від платоспроможності потерпілого. Гроші надходили на банківські картки його співкамерників і спільників, які перебували "на волі". Серед них його матір та цивільна дружина.

Під час обшуків у камері в’язня-шахрая та його співучасників працівники СБУ знайшли декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.

ВІДЕО ДНЯ

Фото: Служба безпеки України

Наразі організатору схеми повідомили про підозру в шахрайстві.





