СБУ разоблачила заключенного, который за деньги обещал вернуть из плена военных

На Житомирщине Служба безопасности Украины разоблачила заключенного исправительного учреждения, который за деньги обещал родственникам найти и вернуть украинских военных, находящихся в плену или пропавших без вести на фронте.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "Злоумышленник в интернете находил людей, которые разыскивали своих близких - бойцов ВСУ, попавших в плен или пропавших во время боев на передовой.

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Затем фигурант звонил семьям украинских защитников и за деньги обещал найти и вернуть их домой. Во время таких разговоров заключенный представлялся участником "поисковой группы" и хвастался "нужными" связями".

Детали: По данным следствия, стоимость "услуг" мошенника составляла от 5 до 55 тысяч гривен. Сумма зависела от платежеспособности потерпевшего. Деньги поступали на банковские карты его сокамерников и сообщников, которые находились "на свободе". Среди них его мать и гражданская жена.

Во время обысков в камере заключенного-мошенника и его соучастников работники СБУ нашли несколько мобильных телефонов, банковские карты и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

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Фото: Служба безопасности Украины

Сейчас организатору схемы сообщили о подозрении в мошенничестве.





