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Міноборони України уклало перший прямий контракт зі шведським виробником

"Європейська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 16:51
Міноборони України уклало перший прямий контракт зі шведським виробником
Фото: Getty Images

Закупівельне агентство Міноборони України уклало перший прямий контракт зі шведським виробником.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони України

Деталі: Агентство оборонних закупівель МОУ під час візиту в Україну міністра оборони Швеції Пола Йонсона уклало перший прямий контракт зі шведською компанією ОПК.

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Контракт став можливим завдяки підтримці Адміністрації оборонних матеріалів Швеції (FMV) у рамках угоди про співпрацю між FMV та МОУ, яку підписали ще на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. Інших його деталей не розкривають.

Співпраця дозволить Україні прискорити розвиток власного закупівельного агентства і врахувати досвід колег у подальших закупівлях, зазначили у комюніке. 

Там додають також, що план, узгоджений українською і шведською сторонами на початку лютого, передбачає також можливість під'єднатися до поточних шведських закупівель.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Швеція нещодавно анонсувала новий пакет допомоги для України на 630 млн євро, до нього увійдуть бойові катери.

Теми: МіноборониШвеція
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