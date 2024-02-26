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Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производителем

"Европейская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 16:51
Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производителем
Фото: Getty Images

Закупочное агентство Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производителем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины

Детали: Агентство оборонных закупок МОУ во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона заключило первый прямой контракт со шведской компанией ОПК.

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Контракт стал возможным благодаря поддержке Администрации оборонных материалов Швеции (FMV) в рамках соглашения о сотрудничестве между FMV и МОУ, которое подписали еще на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Других его деталей не раскрывают.

Сотрудничество позволит Украине ускорить развитие собственного закупочного агентства и учесть опыт коллег в дальнейших закупках, отметили в коммюнике. 

Там добавляют также, что план, согласованный украинской и шведской сторонами в начале февраля, предусматривает также возможность подключиться к текущим шведским закупкам.

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Напомним, Швеция недавно анонсировала новый пакет помощи для Украины на 630 млн евро, в него войдут боевые катера.



Темы: МинобороныШвеция
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