Через російський обстріл Нікопольщини постраждав 70-річний чоловік

Російські війська 26 лютого обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждав 70-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "На Нікопольщині через ворожий обстріл сьогодні постраждав 70-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення та черепно-мозкову травму. Медики надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно".

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Деталі: Також у районі пошкоджені 10 приватних будинків і п’ятиповерхівка. Понівечені інфраструктурний об’єкт та соціальний заклад. Зачепило господарську споруду, авто, газогони, лінію електропередач.

фото - сергій лисак

Загалом ворог атакував території району території 9 разів безпілотниками й артилерією. Прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

фото - сергій лисак