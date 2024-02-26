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Из-за российских обстрелов Никопольщины пострадал 70-летний мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 26 февраля 2024, 18:41
Из-за российских обстрелов Никопольщины пострадал 70-летний мужчина
Фото - Сергей Лысак

Российские войска 26 февраля обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области, пострадал 70-летний мужчина.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "На Никопольщине из-за вражеских обстрелов сегодня пострадал 70-летний мужчина. Он получил осколочное ранение и черепно-мозговую травму. Медики оказали всю необходимую помощь. Лечится амбулаторно".

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Детали: Также в районе повреждены 10 частных домов и пятиэтажка. Изуродованы инфраструктурный объект и социальное учреждение. Задело хозяйственное сооружение, авто, газопроводы, линию электропередач.

 
Фото - Сергей Лысак

В общей сложности враг атаковал территории района территории 9 раз беспилотниками и артиллерией. Прилетало по самому Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам.

 
Фото - Сергей Лысак

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Темы: обстрелНикопольвойнаДнепропетровская область
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