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Росіяни 4 рази намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 26 лютого 2024, 19:21
Росіяни 4 рази намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра – Генштаб
Український військовий. Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті за добу відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 26 лютого

Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 14 атак противника - в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші війська із займаних позицій.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

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На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ.

Теми: війнаГенштаббойові дії
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