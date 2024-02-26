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Россияне 4 раза пытались штурмовать на левобережье Днепра – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 26 февраля 2024, 19:21
Россияне 4 раза пытались штурмовать на левобережье Днепра – Генштаб
Украинский военный. Фото - Генштаб ВСУ

На фронте за сутки произошло 79 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 26 февраля

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА противника".

Детали: На Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 14 атак противника - в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, предприняты 4 попытки штурма позиций наших войск.

Темы: войнаГенштаббоевые действия
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