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Зеленський "не може зрозуміти", як Трамп може бути на боці Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 19:30
Зеленський не може зрозуміти, як Трамп може бути на боці Путіна
Володимир Зеленський. Фото Дмитра Ларіна, УП

Оновлено 21:10. У новині були змінені заголовок і третій рядок, оскільки був змінений текст першоджерела.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей Владіміра Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда"

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Деталі: За словами голови держави, він "не може зрозуміти, як Дональд Трамп може бути на боці Путіна". "Це неймовірно", – додав він.

На думку Зеленського, Трамп не розуміє цілей російського президента і "не знає" його.

"Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи... Я краще розумію. Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться", – наголосив президент.

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Він вважає, що в разі, якщо Трамп вирішить підтримати Росію, а не Україну, в нинішній повномасштабній війні, то буде "проти американців".

За даними ЗМІ, в разі перемоги на президентських виборах у США Трамп збирається "зменшити зобов’язання" перед деякими членами НАТО, а також планує підштовхувати Україну і Росію до переговорів.

У листопаді Володимир Зеленський вже пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

Після цього Зеленський не раз пропонував Трампу знову приїхати, зокрема й на лінію фронту.

Читайте також: "Трамп наразі сам не знає, що він робитиме з війною проти України". Інтерв'ю Курта Волкера.

Теми: ЗеленськийТрампПутін
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