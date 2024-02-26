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Зеленский "не может понять", как Трамп может быть на стороне Путина

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 19:30
Зеленский не может понять, как Трамп может быть на стороне Путина
Владимир Зеленский. Фото Дмитрия Ларина, УП

Обновлено 21:10. В новости были изменены заголовок и третья строка, поскольку был изменен текст первоисточника.

Президент Владимир Зеленский считает, что вероятный кандидат в президенты США Дональд Трамп не понимает целей Владимира Путина в войне против Украины и поэтому выступает против дальнейшей помощи Киеву.

Источник: в интервью CNN, сообщает "Европейская правда"

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Деталі: По словам главы государства, он "не может понять, как Дональд Трамп может быть на стороне Путина". "Это невероятно", – добавил он.

По мнению Зеленского, Трамп не понимает целей российского президента и "не знает" его.

"Я знаю, что он встречался с ним... но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда... Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится", – подчеркнул президент.

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По данным СМИ, в случае победы на президентских выборах в США Трамп собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

После этого Зеленский не раз предлагал Трампу снова приехать, в том числе и на линию фронта.

Читайте также: "Трамп пока сам не знает, что он будет делать с войной против Украины". Интервью Курта Волкера.

Темы: ЗеленскийТрампПутин
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