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Новий пакет допомоги від Німеччини: артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування

"Європейська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 20:47
Новий пакет допомоги від Німеччини: артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування
Vector, ілюстративне фото: quantum-systems.com

Уряд Німеччини 26 лютого відзвітував про відправлення чергової партії військової допомоги Україні, до якої увійшли, серед іншого, артилерійські снаряди, дрони й машини розмінування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт німецького уряду

Деталі: Згідно з переліком, Україна за останній час отримала 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах, а також чотири машини розмінування WISENT 1.

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Крім того, ФРН передала три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів та 250 наборів інструментів з підривними матеріалами.

У пакеті згадуються також 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами, 22 системи датчиків та глушилок проти дронів, 12 терміналів супутникового зв'язку і чотири автомобілі для охорони кордону.

Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явились 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 і 20 систем датчиків та глушилок проти безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше цього місяця німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту Володимира Зеленського до Берліна заявив, що Німеччина готується виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 млрд євро.

Загалом Німеччина виділила чи прийняла зобов’язання на військову допомогу Україні на суму 28 мільярдів євро, з них 7 мільярдів – протягом 2024 року. ФРН є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні.



Теми: Німеччиназброя
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