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Новый пакет помощи от Германии: артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования

"Европейская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 20:47
Новый пакет помощи от Германии: артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования
Vector, иллюстративное фото: quantum-systems.com

Правительство Германии 26 февраля отчиталось об отправке очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли, среди прочего, артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт немецкого правительства

Детали: Согласно перечню, Украина за последнее время получила 14 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и произведенных на немецких заводах, а также четыре машины разминирования WISENT 1.

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Кроме того, ФРГ передала три мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и 250 наборов инструментов с подрывными материалами.

В пакете упоминаются также 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 22 системы датчиков и глушилок против дронов, 12 терминалов спутниковой связи и четыре автомобиля для охраны границы.

Также правительство Германии обновило перечень помощи, которую планирует предоставить Украине в будущем. Там появились 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников.

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Ранее в этом месяце немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита Владимира Зеленского в Берлин заявил, что Германия готовится выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро.

В целом Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 миллиардов евро, из них 7 миллиардов - в течение 2024 года. ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине.

Темы: Германияоружие
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