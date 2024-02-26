Біля Часового Яру укріплення не дадуть змоги ворогу здійснити "легку прогулянку" – Євлаш

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що поблизу міста Часів Яр на Донеччині Сили оборони проводили та проводять інженерні роботи.

Джерело: Євлаш в етері телемарафону пише Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Біля Часового Яру також проводилися і проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дозволять ворогу просто так здійснити "легку прогулянку". Звичайно, ми будемо бити ворога з усіх напрямків, з усього наявного озброєння, амуніції".

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Деталі: Євлаш також зазначив, що противник намагається атакувати "як у лоб, так і по флангах" поблизу сіл Іванівське та Богданівка, використовуючи різні штурмові загони.

Пряма мова: "Ось остання атака була така, вони застосовували баггі, оскільки земля досить м'яка зараз там, якщо можна так сказати. І звісно, пішки з амуніцією і БК складно добиратися. Вони використовують такі маневрені всюдиходи, куди можуть сісти кілька людей - 5-6, і на таких апаратах добираються до лінії фронту".

Деталі: Також за словами Євлаша, на Куп’янському напрямку "досить потужні фортифікації почали зводити ще з осені".

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Пряма мова: "Зараз триває зведення фортифікаційних споруд на цьому напрямку: там є і бетонні споруди, які є довготривалими оборонними точками, крім того, постійно риються десятки ВОПів, які вже облаштовані на цьому напрямку. Впроваджуються мінні поля на найбільш загрозливих ділянках".