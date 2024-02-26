У Часового Яра укрепления не позволят врагу совершить "легкую прогулку" – Евлаш

Начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что вблизи города Часов Яр в Донецкой области Силы обороны проводили и проводят инженерные работы.

Источник: Евлаш в эфире телемарафона пишет Интерфакс-Украина

Прямая речь: "У Часового Яра также проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так совершить "легкую прогулку". Конечно, мы будем избивать врага по всем направлениям, по всему имеющемуся вооружению, амуниции".

Реклама:

Детали: Евлаш также отметил, что противник пытается атаковать "как в лоб, так и по флангам" вблизи сел Ивановское и Богдановка, используя разные штурмовые отряды.

Прямая речь: "Вот последняя атака была такова, они применяли багги, поскольку земля довольно мягкая сейчас там, если можно так сказать. И конечно, пешком с амуницией и БК сложно добираться. Они используют такие маневренные вездеходы, куда могут сесть несколько человек - 5-6, и на таких аппаратах добираются до линии фронта".

Детали: Также по словам Евлаша, на Купянском направлении "достаточно мощные фортификации начали возводить еще с осени".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Сейчас продолжается возведение фортификационных сооружений на этом направлении: там есть и бетонные сооружения, являющиеся долговременными оборонительными точками, кроме того, постоянно роются десятки ВОПов, которые уже обустроены на этом направлении. Внедряются минные поля на наиболее угрожающих участках".