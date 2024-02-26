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Ексголова ГУР: Співпраця з ЦРУ була як "дорога з двостороннім рухом"

Тетяна ОлійникПонеділок, 26 лютого 2024, 22:35
Ексголова ГУР: Співпраця з ЦРУ була як дорога з двостороннім рухом
Валерій Кондратюк. Фото - НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК, УП

Екскерівник ГУР Валерій Кондратюк прокоментував УП статтю The New York Times про те, що Центральне розвідувальне управління США допомогло побудувати в Україні секретні бази для розвідроботи проти Росії.

Джерело: ексголова Служби зовнішньої розвідки України, екскерівник ГУР Міноборони Валерій Кондратюк в "УП. Підсумки"

Пряма мова: "Ця співпраця, ця взаємодія (з ЦРУ – УП) – це дорога з двостороннім рухом. Важко було, коли в них все добре, все налагоджено, переконати їх, що Україна має вирішальне для них значення.

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Щодо збору інформації проти Росії. І тут головне було не те, щоб їм сказати, що вони мають ризикувати, а показати, що це відкриє нові якісні можливості для їхньої національної безпеки".

Деталі: Кондратюк прокоментував повідомлення про те, що за часів президентства Дональда Трампа програма співпраці ЦРУ та ГУР розширилася до більш спеціалізованих навчальних програм і будівництва додаткових секретних баз.

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Пряма мова: "А щодо баз – це були не бази, це були власні спроможності ГУР, які ми розбудовували. Тому що до цього часу не було жодних розвідувальних можливостей проти Росії. Але звісно, коли були захоплені території, ці можливості треба було терміново створювати. І ми створювали ці розвідувальні пункти вздовж кордону з Росією.

І саме наші партнери доклали багато зусиль щодо підготовки. Ми набрали кращих офіцерів з ГУР, які потім отримали підготовку на Заході: і агентурну, і в технічному плані. І далі ці люди успішно виконували ці задачі. І на початок російської агресії ГУР, Міноборони мали наявні сили і засоби як на території Росії, так і на своїй території – готовий партизанський рух".

Що передувало: 

Видання The New York Times за підсумками понад 200 інтерв’ю з нинішніми та колишніми посадовцями в Україні, США та Європі написало, що Центральне розвідувальне управління США підтримує в Україні 12 секретних баз уздовж кордону з Росією, а голова ЦРУ Вільям Бернс минулого четверга здійснив свій 10-й таємний візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Теми: ГУРСШАрозвідка
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