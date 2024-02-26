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Экспредседатель ГУР: Сотрудничество с ЦРУ было как "дорога с двусторонним движением"

Татьяна ОлейникПонедельник, 26 февраля 2024, 22:35
Экспредседатель ГУР: Сотрудничество с ЦРУ было как дорога с двусторонним движением
Валерий Кондратюк. Фото - НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК, УП

Экскеровщик ГУР Валерий Кондратюк прокомментировал УП статью The New York Times о том, что Центральное разведывательное управление США помогло построить в Украине секретные базы для разработки против России.

Источник: экспредседатель Службы внешней разведки Украины, эксруководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк в "УП. Підсумки"

Прямая речь: "Это сотрудничество, это взаимодействие (с ЦРУ – УП) – это дорога с двусторонним движением. Трудно было, когда у них все хорошо, все налажено, убедить их, что Украина имеет решающее значение для них.

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Что касается сбора информации против России. И здесь главное было не то, чтобы им сказать, что они рискуют, а показать, что это откроет новые качественные возможности для их национальной безопасности".

Детали: Кондратюк прокомментировал сообщение о том, что при президентстве Дональда Трампа программа сотрудничества ЦРУ и ГУР расширилась до более специализированных учебных программ и строительства дополнительных секретных баз.

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Прямая речь: "А что касается баз – это были не базы, это были собственные способности ГУР, которые мы перестраивали. Потому что до сих пор не было никаких разведывательных возможностей против России. Но, конечно, когда были захвачены территории, эти возможности нужно было срочно создавать И мы создавали эти разведывательные пункты вдоль границы с Россией.

И именно наши партнеры приложили много усилий по подготовке. Мы набрали лучших офицеров из ГУР, потом получили подготовку на Западе: и агентурную, и в техническом плане. И дальше эти люди успешно выполняли эти задачи. И к началу российской агрессии ГУР, Минобороны имели имеющиеся силы и средства как на территории России, так и на своей территории – готово партизанское движение".

Что предшествовало:

Издание The New York Times По итогам более 200 интервью с нынешними и бывшими чиновниками в Украине, США и Европе написало, что Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз вдоль границы с Россией, а глава ЦРУ Уильям Бернс в прошлый четверг осуществил свой 10-й секретный визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Темы: ГУРСШАразведка
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