Сінгх: Пентагон фінансує навчання українців, скорочуючи власні програми

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що армії США доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо джерел фінансування навчання українських військових.

Джерело: Сінгх в інтерв'ю "Голосу Америки"

Деталі: За її словами, для оплати навчання українців є виділені гроші, як от з програми Ініціатива сприяння безпеці України. Це довгострокова безпекова допомога Україні.

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Проте, Сінгх наголосила, що зараз момент, коли армії доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші: "Можливо, з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії США".

Пряма мова: "Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Європу, чи в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну. Нашій армії, нашим службам доведеться почати говорити та ухвалювати деякі жорсткі рішення, які вплинуть на всі збройні сили.

Є комбінування різних частин фінансування, що допомагає підтримувати це навчання. Але якщо ми продовжимо працювати без належного фінансування, наша армія понесе ще більше витрат".