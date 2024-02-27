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Сінгх: Пентагон фінансує навчання українців, скорочуючи власні програми

Олена ІвашківВівторок, 27 лютого 2024, 01:38
Сінгх: Пентагон фінансує навчання українців, скорочуючи власні програми
Сабріна Сінгх, скриншот відео

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що армії США доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо джерел фінансування навчання українських військових.

Джерело: Сінгх в інтерв'ю "Голосу Америки

Деталі: За її словами, для оплати навчання українців є виділені гроші, як от з програми Ініціатива сприяння безпеці України. Це довгострокова безпекова допомога Україні. 

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Проте, Сінгх наголосила, що зараз момент, коли армії доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші: "Можливо, з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії США".

Пряма мова: "Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Європу, чи в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну. Нашій армії, нашим службам доведеться почати говорити та ухвалювати деякі жорсткі рішення, які вплинуть на всі збройні сили.

Є комбінування різних частин фінансування, що допомагає підтримувати це навчання. Але якщо ми продовжимо працювати без належного фінансування, наша армія понесе ще більше витрат".

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Теми: війнаСША
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