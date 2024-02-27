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Сингх: Пентагон финансирует обучение украинцев, сокращая собственные программы

Алена ИвашкивВторник, 27 февраля 2024, 01:38
Сингх: Пентагон финансирует обучение украинцев, сокращая собственные программы
Сабрина Сингх, скриншот видео

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что армии США придется принять несколько жестких решений относительно источников финансирования обучения украинских военных.

Источник: Сингх в интервью "Голосу Америки

Детали: По ее словам, для оплаты обучения украинцев есть выделенные деньги, как вот из программы Инициатива содействия безопасности Украины. Это долгосрочная помощь по безопасности Украине. 

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Однако, Сингх отметила, что сейчас момент, когда армии придется принять несколько жестких решений относительно того, откуда они будут брать деньги: "Возможно, из других программ. Поэтому сейчас трудное время не только для Украины, но и для армии США".

Прямая речь: "Мы не можем просто отвернуться от тех украинских военных, которые прибывают или в Европу, или в Соединенные Штаты на обучение и отправить их обратно на войну. Нашей армии, нашим службам придется начать говорить и принимать некоторые жесткие решения, которые повлияют на все вооруженные силы.

Есть комбинирование различных частей финансирования, что помогает поддерживать это обучение. Но если мы продолжим работать без надлежащего финансирования, наша армия понесет еще больше расходов".

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Темы: войнаСША
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