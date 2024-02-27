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Макрон не виключає відправку сухопутних військ західних країн в Україну

Олена ІвашківВівторок, 27 лютого 2024, 01:51
Макрон не виключає відправку сухопутних військ західних країн в Україну
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

На конференції в Парижі обговорювалася можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україні, але присутні не дійшли консенсусу з цього питання.

Джерело: "Суспільне

Деталі: Про це Емманюель Макрон сказав після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі.

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Пряма мова Макрона: "Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну". 

Ще деталі: Він зазначив, що усі лідери згодні із фактом, що не бажають вступати у війну з "російським народом", а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.

Макрон стверджував, що західні країни "мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла" перемогти цей конфлікт: "Все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети".

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Зустріч у Єлисейському палаці відбулася в Парижі 26 лютого. У конференції взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністри близько 20 країн ЄС. 

На зустрічі Сполучені Штати Америки представляли помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, а Сполучене Королівство — глава МЗС Девід Кемерон.

Теми: ФранціяМакронвійна
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