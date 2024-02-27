Макрон не исключает отправку сухопутных войск западных стран в Украину

На конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран в Украину, но присутствующие не пришли к консенсусу по этому вопросу.

Источник: "Суспільне"

Детали: Об этом Эмманюэль Макрон сказал после завершения конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже.

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Прямая речь Макрона: "Мы это обсудили. Сейчас консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну".

Еще детали: Он отметил, что все лидеры согласны с фактом, что не желают вступать в войну с "русским народом", а также выразили намерение придерживаться сдерживания эскалации, как они это делают с начала вторжения РФ в Украину.

Макрон утверждал, что западные страны "намерены сделать все необходимое, чтобы Россия не могла" победить этот конфликт: "Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели".

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Встреча в Елисейском дворце состоялась в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС.

На встрече Соединенные Штаты Америки представляли помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Соединенное Королевство - глава МИД Дэвид Кэмерон.