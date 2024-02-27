Макрон оголосив коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності

Завантаження зброї, що прямує в Україну, фото: ВПС США

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про "коаліцію" для надання Україні "ракет середньої та великої дальності та бомб".

Джерело: Le Monde

Деталі: За його словами, було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої і великої дальності і бомб".

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Він також закликав європейців "виробляти більше".

Пряма мова Макрона: "Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми опитали багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси".