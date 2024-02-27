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Макрон объявил коалицию для поставки в Украину ракет большой дальности

Алена ИвашкивВторник, 27 февраля 2024, 02:58
Макрон объявил коалицию для поставки в Украину ракет большой дальности
Загрузка оружия, следующего в Украину, фото: ВВС США

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о "коалиции" для предоставления Украине "ракет средней и большой дальности и бомб".

Источник: Le Monde

Детали: По его словам, было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".

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Он также призвал европейцев "производить больше".

Прямая речь Макрона: "В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы опросили многие европейские и неевропейские страны, у которых есть боеприпасы".

Темы: ФранцияМакронпомощь Украинеоружие
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