Держдеп США: Україна може зробити більше для боротьби з корупцією
Вівторок, 27 лютого 2024, 03:52
У Вашингтоні вважають, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією.
Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Пряма мова Міллера: "Ми давно ведемо розмови з українським урядом про необхідність антикорупційних заходів.
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Ми бачили, як вони вживають низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років.
Ми вважаємо, що ми і вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог щодо цієї теми".
Деталі: Він підкреслив, що в Вашингтоні бачать, як українська сторона впродовж останніх років здійснила низку антикорупційних заходів.
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