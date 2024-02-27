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Держдеп США: Україна може зробити більше для боротьби з корупцією

Олена ІвашківВівторок, 27 лютого 2024, 03:52
Держдеп США: Україна може зробити більше для боротьби з корупцією
Жінка з антикорупційним плакатом у Львові, фото: Getty images

У Вашингтоні вважають, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер

Пряма мова Міллера: "Ми давно ведемо розмови з українським урядом про необхідність антикорупційних заходів. 

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Ми бачили, як вони вживають низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. 

Ми вважаємо, що ми і вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог щодо цієї теми".

Деталі: Він підкреслив, що в Вашингтоні бачать, як українська сторона впродовж останніх років здійснила низку антикорупційних заходів.

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Теми: СШАкорупція
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