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Госдеп США: Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией

Алена ИвашкивВторник, 27 февраля 2024, 03:52
Госдеп США: Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией
Женщина с антикоррупционным плакатом во Львове, фото: Getty images

В Вашингтоне считают, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер

Прямая речь Миллера: " Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости антикоррупционных мер. 

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Мы видели, как они принимают ряд мер для борьбы с коррупцией в течение последних нескольких лет. 

Мы считаем, что мы и они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме".

Детали: Он подчеркнул, что в Вашингтоне видят, как украинская сторона в последние годы осуществила ряд антикоррупционных мер.

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Темы: СШАкоррупция
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