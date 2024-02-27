Госдеп США: Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией

В Вашингтоне считают, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер

Прямая речь Миллера: " Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости антикоррупционных мер.

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Мы видели, как они принимают ряд мер для борьбы с коррупцией в течение последних нескольких лет.

Мы считаем, что мы и они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме".

Детали: Он подчеркнул, что в Вашингтоне видят, как украинская сторона в последние годы осуществила ряд антикоррупционных мер.