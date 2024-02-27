Госдеп США: Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией
Вторник, 27 февраля 2024, 03:52
В Вашингтоне считают, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией.
Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер
Прямая речь Миллера: " Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости антикоррупционных мер.
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Мы видели, как они принимают ряд мер для борьбы с коррупцией в течение последних нескольких лет.
Мы считаем, что мы и они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме".
Детали: Он подчеркнул, что в Вашингтоне видят, как украинская сторона в последние годы осуществила ряд антикоррупционных мер.
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