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Сікорський у США попросив зброю для України 

Олена ІвашківВівторок, 27 лютого 2024, 05:42
Сікорський у США попросив зброю для України 
Радослав Сікорський, фото: Atlantic Council

26 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на Атлантичній раді, де попросив, щоб США продовжували підтримувати Україну.

Джерело: промова Сікорського у аналітичному центрі Atlantic Council 

Деталі: За його словами, лише три кроки відділяють нас від безпечнішого та стабільнішого світу. 

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Пряма мова: "По-перше, надайте українцям боєприпаси, які їм терміново потрібні.

По-друге, інвестуйте в нашу безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить Путіна та його наближених.

По-третє, поглиблюйте та розширюйте наші альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили.

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Нам потрібно зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для того, щоб запобігти ще більшому глобальному конфлікту, який наразі все ближче наближається до наших кордонів".

Ще деталі: Сікорський зауважив, що вторгнення в Україну – це аж ніяк не регіональна сварка. Це війна з глобальними наслідками.

Він також вважає, якщо залишити Україну без допомоги, Путін зрозуміє, що йому може зійти з рук, що завгодно.

Сікорський прогнозує, що Путін підійде набагато ближче до кордонів держав НАТО, погрожуючи подальшими військовими вторгненнями в Європу, "де нашим дітям доведеться боротися з ним. Адже Путін відкрито заявив, що російський кордон "ніде не закінчується".

Теми: СШАПольщазброядопомога Україні
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