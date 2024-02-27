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Сикорский в США попросил оружие для Украины 

Алена ИвашкивВторник, 27 февраля 2024, 05:42
Сикорский в США попросил оружие для Украины 
Радослав Сикорский, фото: Atlantic Council

26 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил на Атлантическом совете, где попросил, чтобы США продолжали поддерживать Украину.

Источник: речь Сикорского в аналитическом центре Atlantic Council 

Детали: По его словам, только три шага отделяют нас от более безопасного и стабильного мира. 

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Прямая речь: "Во-первых, предоставьте украинцам боеприпасы, которые им срочно нужны.

Во-вторых, инвестируйте в нашу безопасность, чтобы создать настолько мощный сдерживающий фактор, который затмит Путина и его приближенных.

В-третьих, углубляйте и расширяйте наши альянсы, чтобы обеспечить длительный мир с позиции силы.

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Нам нужно сделать эти шаги не для эскалации войны в Украине, а для того, чтобы предотвратить еще больший глобальный конфликт, который сейчас все ближе приближается к нашим границам".

Еще детали: Сикорский отметил, что вторжение в Украину - это отнюдь не региональная ссора. Это война с глобальными последствиями.

Он также считает, если оставить Украину без помощи, Путин поймет, что ему может сойти с рук, что угодно.

Сикорский прогнозирует, что Путин подойдет гораздо ближе к границам государств НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу, "где нашим детям придется бороться с ним. Ведь Путин открыто заявил, что российская граница "нигде не заканчивается".

Темы: СШАПольшаоружиепомощь Украине
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