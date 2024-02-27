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ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, 16 артсистем і 16 ББМ

Ірина БалачукВівторок, 27 лютого 2024, 07:56
ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, 16 артсистем і 16 ББМ
Фото з Facebook

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу захисники знищили 850 окупантів, 22 безпілотники та 16 артилерійських систем росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 411 550 (+850) осіб,
  • танків − 6 556 (+1) од,
  • бойових броньованих машин − 12 494 (+16) од,
  • артилерійських систем − 10 009 (+16) од,
  • РСЗВ − 1 000 (+0) од,
  • засобів ППО − 686 (+0) од,
  • літаків − 340 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 729 (+22) од,
  • крилатих ракет − 1 912 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 065 (+28) од,
  • спеціальної техніки − 1 588 (+8) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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