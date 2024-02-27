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ВСУ за сутки уничтожили 850 оккупантов, 16 артсистем и 16 ББМ

Ирина БалачукВторник, 27 февраля 2024, 07:56
ВСУ за сутки уничтожили 850 оккупантов, 16 артсистем и 16 ББМ
Фото из Facebook

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки защитники уничтожили 850 оккупантов, 22 беспилотника и 16 артиллерийских систем россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 411 550 (+850) человек,
  • танков − 6 556 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 494 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 10 009 (+16) ед,
  • РСЗО − 1 000 (+0) ед,
  • средств ПВО − 686 (+0) ед,
  • самолетов − 340 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 729 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 1 912 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 065 (+28) ед,
  • специальной техники − 1 588 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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