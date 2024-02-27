ВСУ за сутки уничтожили 850 оккупантов, 16 артсистем и 16 ББМ
Вторник, 27 февраля 2024, 07:56
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки защитники уничтожили 850 оккупантов, 22 беспилотника и 16 артиллерийских систем россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 411 550 (+850) человек,
- танков − 6 556 (+1) ед,
- боевых бронированных машин − 12 494 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 10 009 (+16) ед,
- РСЗО − 1 000 (+0) ед,
- средств ПВО − 686 (+0) ед,
- самолетов − 340 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 729 (+22) ед,
- крылатых ракет − 1 912 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 065 (+28) ед,
- специальной техники − 1 588 (+8) ед.
Данные уточняются.