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У Запоріжжі чули вибух − ОВА

Ірина БалачукВівторок, 27 лютого 2024, 09:18
У Запоріжжі чули вибух − ОВА
У низці областей лунає тривога. Скриншот з alerts.in.ua

У місті Запоріжжя пролунав вибух вранці 27 лютого, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пізніше він уточнив, що вибух був у Запорізькому районі.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Вибух у Запоріжжі".

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Деталі: Наразі в області лунає повітряна тривога.

Раніше Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших південно-східних регіонах України, де оголошена повітряна тривога.

Оновлено: Пізніше Федоров уточнив, що вибух пролунав у повітрі на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами Запорізького району.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, інформація щодо руйнувань та потерпілих не надходила.

Теми: Запоріжжявибух
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