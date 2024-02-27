У Запоріжжі чули вибух − ОВА
Вівторок, 27 лютого 2024, 09:18
У місті Запоріжжя пролунав вибух вранці 27 лютого, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пізніше він уточнив, що вибух був у Запорізькому районі.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Вибух у Запоріжжі".
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Деталі: Наразі в області лунає повітряна тривога.
Раніше Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших південно-східних регіонах України, де оголошена повітряна тривога.
Оновлено: Пізніше Федоров уточнив, що вибух пролунав у повітрі на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами Запорізького району.
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За його словами, інформація щодо руйнувань та потерпілих не надходила.