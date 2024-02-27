В Запорожье слышали взрыв − ОВА
Вторник, 27 февраля 2024, 09:18
В городе Запорожье прогремел взрыв утром 27 февраля, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, позже он уточнил, что взрыв был в Запорожском районе.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Взрыв в Запорожье".
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Детали: Сейчас в области звучит воздушная тревога.
Ранее Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и других юго-восточных регионах Украины, где объявлена воздушная тревога.
Обновлено: Позже Федоров уточнил, что взрыв прогремел в воздухе на открытом участке местности между населенными пунктами Запорожского района.
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По его словам, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.