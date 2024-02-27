В Запорожье слышали взрыв − ОВА

В ряде областей звучит тревога. Скриншот с alerts.in.ua

В городе Запорожье прогремел взрыв утром 27 февраля, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, позже он уточнил, что взрыв был в Запорожском районе.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Взрыв в Запорожье".

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Детали: Сейчас в области звучит воздушная тревога.

Ранее Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и других юго-восточных регионах Украины, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено: Позже Федоров уточнил, что взрыв прогремел в воздухе на открытом участке местности между населенными пунктами Запорожского района.

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По его словам, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.