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Путін виграє з кожним днем, поки США затримують допомогу Україні − Салліван

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 27 лютого 2024, 10:08
Путін виграє з кожним днем, поки США затримують допомогу Україні − Салліван
Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Фото GettyImages

Російський диктатор Володимир Путін "виграє з кожним днем", поки Палата представників Конгресу США не ухвалює новий пакет допомоги Україні, заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Саллівана CNN

Пряма мова Саллівана: "Реальність така, що Путін виграє з кожним днем, коли Україна не отримує необхідних їй ресурсів, а Україна страждає".

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Деталі: Він вказав на "сильну двопартійну більшість у Палаті представників", яка готова ухвалити пакет допомоги для України, "якщо він буде винесений на розгляд".

Видання нагадує, що Сенат, який контролюють демократи, вже ухвалив пакет допомоги Україні та іншим союзникам США, включаючи Ізраїль, на суму 95 мільярдів доларів. 

Але в Палаті представників спікер-республіканець Майк Джонсон перебуває під тиском протрампівських ультраправих у своїй партії, які не хочуть виносити пакет на голосування.

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Пряма мова Саллівана: "Історія спостерігає за тим, чи винесе спікер Джонсон законопроєкт (Сенату про зовнішню допомогу) на голосування. Якщо він це зробить − він (проєкт) пройде, і Україна отримає те, що їй потрібно для досягнення успіху. Якщо ні, то ми не зможемо дати Україні інструменти, необхідні для того, щоб вона могла протистояти Росії, і Путін буде головним бенефіціаром цього".

Передісторія:

  • Напередодні Салліван заявляв, що Україна все ще здатна виграти війну проти Росії, але для цього вона повинна мати необхідні ресурси.
  • Президент США Джо Байден зустрінеться у вівторок у Білому домі з лідерами Конгресу, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб спробувати розблокувати мільярди доларів допомоги Україні.

Теми: СШАдопомога УкраїніРосія
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