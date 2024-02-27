Путин выигрывает с каждым днем, пока США задерживают помощь Украине − Салливан

Российский диктатор Владимир Путин "выигрывает с каждым днем", пока Палата представителей Конгресса США не принимает новый пакет помощи Украине, заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Салливана CNN

Прямая речь Салливана: "Реальность такова, что Путин выигрывает с каждым днем, когда Украина не получает необходимых ей ресурсов, а Украина страдает".

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Детали: Он указал на "сильное двухпартийное большинство в Палате представителей", которое готово принять пакет помощи для Украины, "если он будет вынесен на рассмотрение".

Издание напоминает, что Сенат, который контролируют демократы, уже принял пакет помощи Украине и другим союзникам США, включая Израиль, на сумму 95 миллиардов долларов.

Но в Палате представителей спикер-республиканец Майк Джонсон находится под давлением протрамповских ультраправых в своей партии, которые не хотят выносить пакет на голосование.

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Прямая речь Салливана: "История наблюдает за тем, вынесет ли спикер Джонсон законопроект (Сената о внешней помощи) на голосование. Если он это сделает − он (проект) пройдет, и Украина получит то, что ей нужно для достижения успеха. Если нет, то мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для того, чтобы она могла противостоять России, и Путин будет главным бенефициаром этого".

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